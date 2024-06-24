Şanlıurfalı çoban ile 'Gülçin'in gülümseten dostluğu

"Gülçin'i 100 metre uzaktan çağırsam yine de gelir. Benim sesime geliyor sadece, başkasının sesine gitmiyor. Başka koyunlar kek, lahmacun, sucuk yemiyor, sadece Gülçin yiyor. Gülçin'e bir şey olsa hiç yaşayamam, gözüme uyku girmez. Gülçin'le hep beraberiz, her zaman yanına gidiyorum. Gülçin'i bir gün görmesem diğer gün mutlaka görmeye gidiyorum."