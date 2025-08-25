Habertürk
        Haberler Gündem Şanlıurfa’da alacak tartışmasında oteli kurşunladılar: 8 gözaltı - Güncel haberler

        Şanlıurfa’da alacak tartışmasında oteli kurşunladılar: 8 gözaltı

        Şanlıurfa'da alacak-verecek meselesi yüzünden 5 katlı bir otelin pencerelerine silahla ateş açan 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Çevrede paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 23:24 Güncelleme: 25.08.2025 - 23:24
        Alacak tartışmasında oteli kurşunladılar: 8 gözaltı
        Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi.

        İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası öğrenilemeyen otomobillerle otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.

        Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
