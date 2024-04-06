Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yapılan itirazlara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi
Giriş: 06.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:59
Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisinin Siverek ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirdi.
İnceleme sonrası Kurul, seçimin yenilenmesine karar verdi.
Siverek’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.
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