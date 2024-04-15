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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa Halfeti'de iki tekne çarpıştı! - Son dakika haberi

        Şanlıurfa Halfeti'de iki tekne çarpıştı!

        Şanlıurfa Halfeti'de Fırat Nehri üzerinde iki tekne çarpıştı. Büyük paniğin yaşandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:19
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        Şanlıurfa Halfeti'de iki tekne çarpıştı!
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki teknenin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre maddi hasarın meydana geldiği kazada facia kıl payı atlatıldı.

        Olay, Halfeti ilçesinde meydana geldi. Bayram tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ilçede, tekne turlarına ilgi arttı.

        BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

        İlçenin tarihi güzelliklerini Fırat Nehri üzerinde tekne turu ile gezerek görmek isteyen ziyaretçiler, teknelerin kafa kafaya çarpışmasıyla büyük korku yaşadı.

        Facianın kıl payı atlatıldığı olayda, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada her iki teknede maddi hasar oluştu.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
        #halfeti
        #tekne kazası
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