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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor | Son dakika haberleri

        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı

        Şanlıurfa'nın Valisi Hasan Şıldak, Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında bazı işçilerin kayan toprağın altında kalmasıyla ilgili kurtarılan 3 işçiden ikisinin hayatını kaybettiğini, birinin ise halen arandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:49
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        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
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        Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

        İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden üçü yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden ikisi kurtarılamadı.

        Toprak altında olduğu değerlendirilen 1 işçinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        3 işçiden ikisi kurtarılamadı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak AA muhabirine, kanalizasyon bağlantısında çalışan firmadaki işçilerinin toprak altında kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Yapılan çalışmalar neticesinde toprak altındaki 3 işçiye ulaşıldığını aktaran Şıldak, "Bu işçilerden ne yazık ki 2'si vefat etti. Kurtarılan 1 işçinin de sağlık durumu iyi. Halen toprak altında kalan 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Çok kısa sürede ona da ulaşılacak. Şu an için o işçinin sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi veremiyoruz." diye konuştu.

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