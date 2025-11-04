Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberi: Nedeni bilinmeyen yangınlar panik yarattı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da nedeni bilinmeyen yangınlar panik yarattı! Yardım çağrısı

        Şanlıurfa'da yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerden ötürü alev aldı. Yanlarında kaldıkları komşularının da evi yanan aile, dışarıda yaşamak zorunda kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nedeni bilinmeyen yangınlar panik yarattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde henüz nedeni bilinmeyen yangınlar çıktı. Gün içerisinde defalarca evlerindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

        İHA'nın haberine göre; dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

        MAHALLELİ KORKU İÇİNDE

        Yaşanan yangınlar mahallede korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kuran-ı Kerim dinliyor.

        Kendi evleri yandıktan sonra ailesiyle birlikte komşularına sığınan Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yaktık yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #yangın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa