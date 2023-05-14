Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 81.15 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:52 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 81.7 oldu. Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 491.147 oyla yüzde 61.23 - Kemal Kılıçdaroğlu: 294.347 oyla yüzde 36.70 - Sinan Oğan: 13.216 oyla yüzde 1.65 - Muharrem İnce: 3.409 oyla yüzde 0.42 aldı. Şanlıurfa 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 491.147 oyla yüzde 61.23Kemal Kılıçdaroğlu: 294.347 oyla yüzde 36.70Sinan Oğan: 13.216 oyla yüzde 1.65Muharrem İnce: 3.409 oyla yüzde 0.42

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 79.84 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:52 itibarıyla yüzde 79.2 oranında açıldı. 2023 Şanlıurfa milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 421.219 oyla yüzde 55.9 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 187.437 oyla yüzde 24.88 - Millet İttifakı: 95.688 oyla yüzde 12.7 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.940 oyla yüzde 0.39 - Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0 aldı. Saat 21:52 itibarıyla 2023 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 421.219 oyla yüzde 55.9Emek ve Özgürlük İttifakı: 187.437 oyla yüzde 24.88Millet İttifakı: 95.688 oyla yüzde 12.7Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.940 oyla yüzde 0.39Ata İttifakı: 0 oyla yüzde 0AK Parti: 330.807 oyla yüzde 43.90YEŞİL SOL: 187.437 oyla yüzde 24.88MHP: 64.186 oyla yüzde 8.52CHP: 59.816 oyla yüzde 7.94İYİ Parti: 35.872 oyla yüzde 4.76YENİDEN REFAH: 23.170 oyla yüzde 3.07BBP: 3.056 oyla yüzde 0.41MEMLEKET: 2.791 oyla yüzde 0.37SOL PARTI: 2.260 oyla yüzde 0.30AB: 937 oyla yüzde 0.12ANAP: 726 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 569 oyla yüzde 0.08TKP: 525 oyla yüzde 0.07MİLLİYOL: 517 oyla yüzde 0.07GBP: 484 oyla yüzde 0.06MP: 451 oyla yüzde 0.06HKP: 301 oyla yüzde 0.04TKH: 155 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00ZP: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00