Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı
Giriş: 04.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:17
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 6 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 718 mermi ve bu silahlara ait 13 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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