Şanlıurfa'da kuyumcu atölyesinde yağma iddiası: 6 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kuyumcu atölyesinde yaklaşık 5 kilogram altının işyeri önünde kar maskeli 2 şüpheli tarafından yağmalanması üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekiplerce olayı gerçekleştiren ve organize ettiği tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

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Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, 1100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.