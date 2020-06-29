Şanlıurfa'da komşular arasında duvar örme kavgası: 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında istinat duvarının örülmesi sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralalılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri mahalle ve hastane civarında yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.