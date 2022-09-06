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Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu tam 150 TL!

Şanlıurfa'da 'acı' mesaisaisi

Türkiye'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot ve salça yapımına başlandı. Kentte biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü

06.09.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, kışlık tüketim için isot, domates salçası ve isot reçeli yapımına başlandı.

     

  • DHA'nın haberine göre tarlalardan toplanan biber ve domatesler uygulanan işlemlerin ardından isot, pul biber ve salçaya dönüştürülüyor.

  • Dağeteği ve Sırrın Mahallesi'ndeki boş arazide birçok aile tarlalarından topladıkları veya satın aldıkları biberleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra güneşin altında kurumaya bırakıyor.

  • Gün ışında belirli süre bekletilen biber, makinelerde çekildikten sonra isota dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Yaklaşık 2 hafta süren uzun ve zahmetli çalışmaların ardından acısı ve rengine göre kilosu 100 ile 150 liradan satışa sunuluyor.

  • EV ÇATILARI VE BOŞ ARAZİLERDE RENK CÜMBÜŞÜ

    Mevsiminin gelmesiyle birlikte arazilerin ve evlerin çatısının kırmızı renge büründüğü kentte; kadınlar hem bir yıl boyunca yiyecekleri isot ve salçasını hazırlıyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

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