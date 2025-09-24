Habertürk
        Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 02:10 Güncelleme: 24.09.2025 - 02:18
        Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Karababa Köprüsü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre kazada; Saadet Çiftçi hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de Şanlıurfa ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Şanlıurfa
        #haberler
        #Bozova
        #Son dakika haberler
