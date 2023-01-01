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Şanlıurfa'da belediyenin fabrikası üretime geçti, halk ekmek satışı başladı

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen halk ekmek fabrikasında seri üretime geçildi. Fabrikada üretilen ekmek, kentin çeşitli noktalarında büfelerde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor

Giriş: 01.01.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da halk ekmek satışı başladı
AA

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen halk ekmek fabrikasında seri üretime geçildi. Günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üretilen ekmek, kentin çeşitli noktalarında büfelerde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor.

Halk ekmek almak isteyen vatandaşlar Açıksu Caddesi Şehitlik ilköğretim Okulu arkası, Salih Özcan Bulvarı Şehit İbrahim Halil yıldırım Parkı önü, Akabe TOKİ 8013. Sokak Emekliler Sitesi önü, Eyyübiye Mahallesi Harran Kapı Caddesi, Sırrın Mahallesi 617. Sokak Sırrın Cami arkası, Maşuk TOKİ Şehir Sedat Sağır Caddesi, Bahçelievler Ali Şelli Parkı karşısı, Eyyübiye Doktor Cavit Özyeğin ilkokulu arkası, Atatürk Mahallesi Rabia Meydanı ve Şanlıurfa Müze bölgesinde bulunan büfelerden temin edebiliyor.

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