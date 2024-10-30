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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:19
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        Gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı
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        Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel 'tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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