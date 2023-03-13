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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Şanlıurfa Siverek'te inşaat halindeki evinde temizlik yapan genç kız, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Giriş: 13.03.2023 - 01:59 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız öldü
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
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AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şekerli Mahallesi'nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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