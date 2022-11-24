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Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu!

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hilvan ilçesinde 12 yaşındaki Cihan Akyılmaz'ın, tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 24.11.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
ŞANLIURFA'DA DEHŞET | Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu! - Güncel haberler
Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu!
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DHA

Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana geldi.

TARLADA SİLAH SESİ DUYULDU

DHA'da yer alan habere göre tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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