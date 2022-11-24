Cihan 12 yaşındaydı! Göğsünden vurulmuş halde bulundu!

Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu.

Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.