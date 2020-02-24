Şanlıurfa'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi.