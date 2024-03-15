Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Halfeti- Birecik yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.

Yaşar Patli (29) yönetimindeki otomobil, Ziya A. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşar Patli kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, otomobildeki eşi Neval Patli ile diğer otomobil sürücüsü Ziya A. ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.