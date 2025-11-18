Habertürk
        Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibine gözaltı

        Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibine gözaltı

        Şanlıurfa'da 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 01:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 01:38
        Şanlıurfa'da 2 işçinin öldüğü inşaatın sahibine gözaltı
        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

        Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

        OLAY

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

