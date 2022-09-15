15 - 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek zirveye örgüte üye Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran'ın devlet başkanları ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davet ettiği Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov katıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Caparov ile görüşmede, stratejik ortak Kırgızistan'ın Rusya'ya yakın bir ülke olduğunu ve birçok uluslararası ve bölgesel kuruluşta birlikte çalıştıklarını belirtti. Putin görüşmeye ilişkin "Kırgızistan'a ekonomik destek sağlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 20 milyon dolar mali yardımda bulunduk. Bu yıl da Kırgızistan'da sınırda yaşanan trajik olaylar nedeniyle zarar gören sosyal altyapı için bir buçuk milyon dolar daha ayrıldı. Bunu elbette son trajik olayları da göz önünde bulundurarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE REİSİ DE GÖRÜŞTÜ

Putin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Reisi ile görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin her yönde geliştiğini belirtti. İran’ın ŞİÖ’nün tam üyesi olmasını sağlamak için her şeyi yaptıklarına dikkati çeken Putin, diğer ortakların da İran’ın başvurusunu desteklediğini kaydetti.

Putin, “Geriye son formalite kalıyor, aslında bu sadece bir formalitedir ve İran zaten bu ciddi, büyük ve yetkili uluslararası örgüte katılıyor. Bundan çok mutluyuz.” diye konuştu.

Putin, hükümetler arası komisyonun aktif çalıştığını ifade ederek gelecek hafta iş çevrelerinden oluşan bir Rus heyetini İran’a göndereceklerini, buna yaklaşık 80 Rus şirketi temsilcisinin katılacağını dile getirdi.