Şanghay'daki karantina onları da etkiledi: Şirkette uyuyacaklar

Son dakika: Şanghay'daki karantina onları da etkiledi: Şirkette uyuyacaklar

HABERTURK.COM

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 28 Mart'tan bu yana sıkı karantinan uygulandığı Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, şehrin tüm sakinleri gibi Tesla çalışanları da karantinadan etkilendi.

Bloomberg'in aktardığına göre, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Şanghay fabrikasında çalışanlar 1 Mayıs'a kadar şirkette uyuyacak.

Bloomberg'in edindiği raporda, çalışanlara her gün koronavirüs testi yapılacağı, günde iki kez ateşlerinin ölçüleceği ve günde en az dört kere ellerini yıkamaları isteniyor.

Ayrıca raporda, şirkette uyumak için uygun alan bulunmadığından çalışanlara uyku tulumu verildiği aktarıldı, çalışanların işaretli bir alanda yerde uyumaları gerektiği belirtildi.

Çalışanlara duş almaları ve eğlenmeleri için başka alanlar da kuruluyor.

Diğer yandan Tesla'nın Şanghay fabrikasında günde 2 bin elektrikli araç üretiliyordu.

Son olarak Şanghay'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşemesi kapsamında 4 milyon kişinin daha evlerinden ayrılmasına izin verildiği açıklanmıştı.