Tepkiye yol açmıştı: Şanghay'daki kapanma gevşiyor mu?

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Associated Press'in aktardığına göre Çinli sağlık yetkilisi, Şanghay'da koronavirüs kısıtlamalarının gevşemesi kapsamında 4 milyon kişinin daha evlerinden ayrılmasına izin verileceğini söyledi.

Yetkili Wang Ganyu, 28 Mart'tan bu yana kapanmanın uygulandığı Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da yaklaşık 12 milyon kişinin evinden ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

GIDA DAĞITIMINDA SIKINTI YAŞANMIŞTI

26 milyonu aşkın nüfusa sahip Şanghay'da artan vakalarla 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklasa da toplu testler ve sokağa çıkma yasakları kentin büyük bölümünde devam ediyor.

Diğer yandan yetkililerin açıkladığına göre son iki günde Şanghay'da 10 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

ÇİN'İN "SIFIR VAKA" STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.