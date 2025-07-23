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        Haberler Gündem Güncel Sandıklı'da evlenecek çiftlere ücretsiz salon | Son dakika haberleri

        Sandıklı'da evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti verilecek

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediyesi "Aile Yılı" kapsamında evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:52
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        Sandıklı'da evlenecek çiftlere ücretsiz salon
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        Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediyesi'nden yapılan açıklamada, beldede yeni açılan düğün salonunun aile yılı kapsamında yıl sonuna kadar evlenecek çiftler için ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, "Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştırmak amacıyla hiçbir ücret almadan tahsis ediyoruz. Sadece düğün değil, nişan, sünnet ve asker eğlenceleri için de ücretsiz kullanılabilecek. Salonun elektrik ve yakıt giderlerinin tamamının belediye bütçesinden karşılanacak" dedi.

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        #afyonkarahisar haberleri
        #Sandıklı
        #akharım
        #düğün salonu
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