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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Hasan ve Filiz’in buluştuklarında kendilerini bir yürüyüşün içinde bulduğu dikkat çeken tanıtımda Hasan’ın Mert’in kapısına gitmesi merak uyandırıyor. Atilla, Lale ile olan sahte evliliğini bitirmek için harekete geçerken, Hasan’ın karanlık işleri bırakma kararı alması izleyicileri şaşırtıyor. Tanıtımın en çarpıcı kısmı ise Hasan’ın, Karsu’nun çalıştığı kitapçıya komşu olarak bir kebapçı açması oluyor. Bu gelişme yeni bölümde olacaklara dair heyecanı artırıyor.

REKLAM 'SANDIK KOKUSU’NUN 18'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Atilla, Lale’ye boşanma işlemlerine başlayacağını söyler. Lale pek istekli olmasa da kabul etmiş gibi görünür. Bakalım sonrasında neler yapacaktır? Hasan, Atilla’nın geri adım atmayacağını anlayınca Mert ile konuşmaya gider. Yıllar sonra babasını karşısında gören Mert çok şaşırır. Ancak korkmak yerine yılların hesabını sorar. Irmak, Adnan uyur uyumaz bilgisayarını kurcalamaya başlar. İstediğini almıştır ancak bulduklarıyla ne yapacağına karar veremez. Mafya işlerinden tamamen elini çeken Atilla, kitapçının yanında kafe açar. Bu duruma sinir olan Karsu ile aralarında tatlı çekişmeler başlar. O sırada bir dükkanın daha açılışı için hazırlık yapılıyordur. Acaba yeni komşu kim olacaktır?

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...