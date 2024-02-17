Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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Hande’nin Tılsım’a Irmak ve Adnan olayını anlattığını öğrenen Karsu’nun büyük bir öfke yaşadığı tanıtımda Karsu ve Hande arasında kavga çıkıyor. Deniz, Reha’ya ‘baba’ derken, Mert’in Atilla’yla yan yana olması dikkat çekiyor Adnan’ın Filiz’in karşısına çıkması ise tanıtıma damgasını vuruyor. Neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU’NUN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ozan’ın ölümüne sebep olduğu için yaşadığı vicdan azabıyla mücadele eden Atilla zor anlar yaşadı. Diğer yandan Ozan’ın aniden ortadan kaybolmasını garip bulan Karsu arayışa başladı. Reha, Cennet Sitesi’nde ev tutarak şaşırtan bir hamle yaptı. Sevgili Hande ile siteye taşınan Reha, Filiz ve Karsu’yu çileden çıkardı. Reha taşınınca, Lale de sık sık siteye gelip gitmeye başladı. Bu durum Atilla’yı köşeye sıkıştırdı. Lale’yle karşılaşmamaya çalışan Atilla için çember giderek daralıyordu. Filiz, Cennet Sitesi’nde Sevgililer Günü için bir konser vermeye karar verdi. Konser için ise genç bir sanatçı ile anlaştılar; Mert Melek! Mert Melek sahneye çıktığında Atilla şoke oldu ve apar topar oradan ayrıldı. Bölümün finalinde ise Mert Melek’in, Atilla’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mert’in kapısını çalan Atilla’nın tepkisi ve ikilinin arasındaki gerilim merak uyandırdı. Atilla ve Mert Melek’in hikayesi ile ilgili sorular yeni bölümde yanıt bulacak.

İşte Sandık Kokusu’nun 11. Bölüm Tanıtımı;

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.