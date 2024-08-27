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        Sandık Kokusu ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?

        Show TV'nin dizisi Sandık Kokusu yeni sezon bölümü merakla bekleniyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi oyuncuların rol aldığı dizinin sezon finalinde sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılmıştı. İlk sezonu geride bırakan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Sandık Kokusu ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:12
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        • 1

          Sandık Kokusu yeni bölüm izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek olan Sandık Kokusu yeni sezonda beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Peki Sandık Kokusu ne zaman? Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?

        • 2

          SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

          Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha’nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha’nın kendince son uyarısıdır.

          Avukat, Karsu’ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu’nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu’nun evlilik meselesini duyan Kıvanç’ın aklına bir fikir gelir.

          Filiz, Karsu’nun başına gelenleri Hasan’a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu’ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

          Çok fazla bekletilince söylenmeye başlar. Gitmeye karar verir, acaba Karsu’yu yolundan döndüren kim olacaktır?

        • 3

          SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Show TV’nin reyting rekorları kıran dizilerinden Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yaptı. İlk sezonu geride bırakan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

          Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

          Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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