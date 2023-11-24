Sandık Kokusu'ndan heyecan yaratan yeni tanıtım yayınlandı!

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Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı.

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana’da başlayıp İstanbul’a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

İşte Sandık Kokusu’nun 2. Tanıtımı;

Güçlü isimleri ve yüreklere dokunan hikayesiyle Sandık Kokusu 6 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.