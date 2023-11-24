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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'ndan heyecan yaratan yeni tanıtım yayınlandı!

        Sandık Kokusu'ndan heyecan yaratan yeni tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu ekran için gün sayan yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan yeni tanıtım ve afiş izleyici ile buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 23:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:41
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        Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı.

        Sandık Kokusu, bir ailenin Adana’da başlayıp İstanbul’a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

        İşte Sandık Kokusu’nun 2. Tanıtımı;

        Güçlü isimleri ve yüreklere dokunan hikayesiyle Sandık Kokusu 6 Aralık Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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