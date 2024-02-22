'Sandık Kokusu'nda Karsu ve Atilla'dan sürpriz yakınlaşma

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SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle yine çok konuşuldu. Karsu’nun Atilla’yı öptüğü anların büyük heyecan yarattığı bölüm, #SandıkKokusu etiketi ile 2 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

Çarpıcı gelişmelerin ve heyecan dolu sahnelerin ekrana geldiği 'Sandık Kokusu’nun 11'inci bölümü; ABC1 20+’da 5.77 izlenme oranı 13.71 izlenme payı, AB grubunda 5.08 izlenme oranı 13.87 izlenme payı, Total’de ise 4.88 izlenme oranı 12.06 izlenme payı elde etti. Karsu ve Atilla arasında yaşanan sürpriz yakınlaşmanın ardından neler yaşanacağı ve Reha’nın ne yapacağı merak konusu oldu.

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YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 11'inci bölümünde; Atilla yıllar önce öldüremediği ama gizli bir hayat sürmesini istediği kardeşini yeniden karşısında buldu. Atilla ve Mert arasında geçmişte yaşanan gerçekler bu bölümde açığa çıktı. Babası tarafından kardeşini öldürmesi için görevlendirilen Atilla’nın bunu yapamadığı ortaya çıktı. Mert, Atilla’yı evden kovdu ve onun parasını istemediğini söyledi ancak daha sonra başına gelenler, mecburen yolunu Cennet Sitesi’ne çevirdi. Önce sokak serserilerinden dayak yiyen Mert, daha sonra ev sahibi tarafından kapının önüne koyuldu. Bu zor anlarında ona destek Karsu ve Irmak’tan geldi. Mert, bir süreliğine Karsu’nun teyzesi Türkan’ın evine geldi. Onu Türkan’ın evinde gören Atilla, ikinci bir şok yaşadı. Mert’in orada kalmasını istemedi ve kardeşini kendi evine getirdi. Atilla, Ozan konusunda da bir çözüm buldu. Bir telefondan Ozan’ın ağzından Karsu’ya mesaj attı ve yurt dışına giden bir gemide iş bulduğunu, birkaç ay sonra geleceğini yazdı. Diğer taraftan Atilla ve babasının peşindeki düşmanlar adım adım iz sürüyordu. Atilla’nın İstanbul’da olduğunu ve bir sitede inzivaya çekildiğini öğrendiler.

Atilla’nın kardeşine Karsu ve Irmak’tan yardım;

Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgarları eserken, Adnan karısının eve geri dönmesi için beklenmeyen bir hamle yaptı. Filiz’in karşısına çıkan Adnan, ondan Irmak’ı affetmesini istedi. Yıllar sonra Adnan’la karşı karşıya gelen Filiz adeta yıkıldı. Tüm bu yaşananların üzerine Irmak rahatsızlandı. Karsu ve Filiz panikle onu hastaneye yetiştirirken, Irmak’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Irmak, riskli dönemini annesinin yanında geçirmek istediğini söylerken, Filiz ona hayır diyemedi. Reha ise Karsu’yu kıskanmaya devam etti. Akşam Karsu ve Deniz’in, Atilla’nın evinde olduğunu duyan Reha’nın tepkisi yine sert oldu. Karsu ve Reha kavga ederken, Reha’nın söylediği ağır sözler Karsu’yu çileden çıkardı. Karsu, Reha’ya inat Atilla ile sevgili olduklarını söyledi. Karsu’nun Atilla’yı herkesin içinde öptüğü final sahnesi bölüme damgasını vurdu.

Karsu ve Atilla öpüşüyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Atilla, Karsu onu öptüğü için şaşkınlık yaşıyor. Karsu ondan özür dilerken, Atilla yeniden Karsu’yu öperek beklenmeyen bir hamle yapıyor. İkili arasındaki aşk kıvılcımları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken, neler olacağı heyecanla bekleniyor.

'Sandık Kokusu’nun 12'nci bölüm tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...