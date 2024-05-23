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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda Atilla'nın gidişi herkesi derinden etkiledi

        'Sandık Kokusu'nda Atilla'nın gidişi herkesi derinden etkiledi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşamki duygu dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Atilla'nın veda sözleri izleyiciye duygusal anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:22
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        Gözyaşları içinde gitti
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşamki duygu dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

        Dizi dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 4.74 izlenme oranı 12.90 izlenme payı, AB grubunda 3.95 izlenme oranı 12.05 izlenme payı ,Total’de ise 3.85 izlenme oranı 10.97 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle 2 saat 40 dakika TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Reha’nın Karsu’ya karşı açtığı velayet davasını kazanması ve Karsu’nun çocuklarını 15 günde bir görmesine karar verilmesi sonrası sinir krizi geçiren Karsu, çocuklara durumu açıklarken ve onlarla vedalaşırken zor anlar yaşadı. Reha’nın Karsu’dan habersiz çocukları da alıp taşınması gerilimi giderek arttırdı. Yaşananlardan dolayı çok üzgün olan Karsu, Atilla’dan gitmesini istedi. Irmak, gece kulübünde Mert’in yanında çalışmaya başladığı esnada, her gece mekana farklı kızlarla gelip hepsine aynı cümlelerle aynı vaadleri veren Kıvanç’ın tavırlarından rahatsız olarak duruma müdahale etti. Hülya’nın Hasan’a yaklaşma çabaları devam ederken, Hasan Filiz’le buzları eritme çabalarına devam etti. Çocuklarını görmek için mücadelesini sürdüren Karsu, Reha’nın ofisini bastı ancak Reha onu polis çağırmakla tehdit etti. Atilla, Reha’nın yeni evini bularak onunla konuşmak için kapılarına gitti ancak Reha polise suç duyurusunda bulundu ve Atilla ifade vermeye gitti. Hasan ile dertleşmek için masaya oturan Atilla, babasından Mert’e sahip çıkmasını rica etti. Atilla, Deniz ve Karsu’ya videolu veda mesajı hazırladı ve gitti. Atilla’nın veda sözleri izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Bölümün finalinde ise Karsu, kapısına bırakılan paketi açtığında içinde Atilla’nın veda mesajının olduğu iki adet USB’yi buldu. Videoları izlerken gözyaşları içinde kalan Karsu’nun, Atilla’nın Deniz için çektiği videoyu Deniz’e izletip izletmeyeceği izleyicide merak uyandırdı.

        Atilla ve Hasan Ağa’nın duygusal konuşması;

        Atilla’dan Karsu ve Deniz’e veda mesajı;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        'Sandık Kokusu’nun 24'üncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Reha’nın çocukları alıp taşındığı evin adresini bilmeyen Filiz ve Karsu, Hasan’dan yardım istemeye karar veriyor. Irmak’ın gece kulübünde tartıştığı Kıvanç, Atilla’nın evine taşınırken, sitedeki rahat tavırlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Filiz ise Karsu’dan Atilla’nın gittiğini öğrenenince büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

        'Sandık Kokusu’nun 24'üncü Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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