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        Haberler Televizyon ‘Sandık Kokusu’, izleyicileri yine ekran başına kilitledi

        ‘Sandık Kokusu’, izleyicileri yine ekran başına kilitledi

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Sandık Kokusu', dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Karsu'nun Atilla'yı oyuna getirdiği heyecan dolu bölüme Karsu'nun itirafı damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:58
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşamki bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Karsu’nun Atilla’yı oyuna getirdiği heyecan dolu bölüme Karsu’nun itirafı damga vurdu. Irmak’ın Atilla ile ilgili sözleri üzerine sinirlenen Karsu; Irmak’a, Adnan tarafından aldatıldığını söyledi. Büyük bir şok yaşayan Irmak’ın neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

        'Sandık Kokusu', dün akşam ekrana gelen bölümüyle;

        ABC1 20+... 5.72 izlenme oranı, 14.45 izlenme payı.

        Total... 4.55 izlenme oranı, 11.88 izlenme payı.

        AB Grubu... 4.22 izlenme oranı, 12.25 izlenme payı.

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        Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle 1 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 16'ncı bölümünde Ömer, Hasan ile organize olup Filiz’i doktora götürme bahanesiyle çiftliğe götürdü ve nihayet merakla beklenen Filiz - Hasan buluşması gerçekleşti. Filiz, keyifli geçen buluşmanın ardından yeniden görüşmek için adım attı. Atilla, Karsu’ya her şeyi anlatmak için kitapçıya gitti. Önce konuşmak istemediğini söyleyen Karsu, Atilla’dan bir otel odası tutmasını istedi. Büyük bir heyecanla Karsu’nun gelmesini bekleyen Atilla, kapıyı açtığında karşısında Lale’yi bulunca şoke oldu.

        Karsu’dan Atilla’ya Lale sürprizi;

        Irmak, Adnan’ın iş yerine ziyarete gittiğinde Selvi’den rahatsız olduğunu Karsu’ya anlattı ve bunun üzerine Adnan’la konuşan Karsu gerçekleri öğrendi. Bölümün final sahnesinde ise eve geç geldiği için Filiz ve Irmak’ın sıkıştırmalarından bunalan Karsu, Adnan’ın Irmak’ı aldattığını söyledi. Bu durumu öğrenen Irmak ne yapacak? Irmak’ın stresi hamileliğini etkileyecek mi? Karsu, Atilla ile ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

        Irmak, aldatıldığını öğrendi;

        Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 3 Nisan Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu

        BURÇLAR

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