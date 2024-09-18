SANDIK KOKUSU GÜLNAZ KİMDİR?

Gülnaz Başkaya, Hasan’ın kız kardeşidir. Urfa’da doğmuş ve büyümüştür. Kocasını kaybetmiş ve bir kızı vardır. Abisi Hasan’ı her şeyin üstünde tutar. Filiz gibi bir kadınla evlenmesine şaşırır. Filiz’in meydanı boş görmesine izin vermez.

Tanıdığı andan itibaren Filiz ve kızlarını hiç sevmemiş, abisine yakıştırmamıştır. Ona göre bu kadınlar “dullar kulübüdür” ve Başkaya ailesi için bir yüz karasıdır.