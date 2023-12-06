Sandık Kokusu dizisi konusu nedir? Show TV Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çarşamba günleri ekranlara gelecek ve başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı diziye ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik!
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Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un, senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün üstlendiği Sandık Kokusu dizisi, bu akşam ilk bölümüyle görücüye çıkıyor. Özgün bir hikaye olan dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
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SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?
Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.
Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.
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Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.
Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.
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SANDIK KOKUSU DİZİSİ OYUNCULARI
Çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sandık Kokusu dizisinin oyuncu kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor.