Sandık Kokusu dizisi konusu nedir? Show TV Sandık Kokusu gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un, senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün üstlendiği Sandık Kokusu dizisi, bu akşam ilk bölümüyle görücüye çıkıyor. Özgün bir hikaye olan dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...