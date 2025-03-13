Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (12 Mart 2025)

        Sandık Kokusu 49. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 12 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Karsu, uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur. Sandık Kokusu 49. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 12 Mart 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 49. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi ise güzel bir şekilde devam eder. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 49. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Filiz, Hasan’la konuşur.

        • 3

          Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.

        • 4

          Karsu uyandığında Bora’yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır.

        • 5

          Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur.

        • 6

          Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler.

        • 7

          Hep beraber hazırlıklara başlarlar.

        • 8

          İhsan’ın Gülnaz’a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan’ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha....

        • 9

          Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder.

        • 10

          Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir.

        • 11

          Ekrem yine Nazan’ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.

        • 12

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

          12 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 49. bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Marmara ve Ege'de lodos var... Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        Ferhat Gündoğdu'dan yabancı hakem sözleri!
        "O maç çok özel bir maçtı"
        "O maç çok özel bir maçtı"
        Habertürk Anasayfa