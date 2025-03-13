Sandık Kokusu 49. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 12 Mart Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Karsu, uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur. Sandık Kokusu 49. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 12 Mart 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 49. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi ise güzel bir şekilde devam eder. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 49. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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SANDIK KOKUSU’NUN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Filiz, Hasan’la konuşur.
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Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.
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Karsu uyandığında Bora’yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır.
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Bora’nın çok yoğun çalışması, Veronika’nın hep yanında olması Karsu’yu tedirgin ediyordur.
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Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler.
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Hep beraber hazırlıklara başlarlar.
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İhsan’ın Gülnaz’a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan’ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha....
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Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder.
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Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir.
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Ekrem yine Nazan’ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
12 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 49. bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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