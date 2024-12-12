Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 38. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisinin 38. bölümünde Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öptü. Ancak Bora, iş için yurtdışına taşınacağını söyledi. Karsu ise ‘’gitme’’ yerine ‘’iyi yolculuklar’’ demekle yetindi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 38. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…