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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 38. BÖLÜM FULL HD İZLE | Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, kesintisiz (11 Aralık)

        Sandık Kokusu 38. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu 38. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin son bölümünde; iş için yurtdışına taşınacağını söyleyen Bora'nın tek isteği Karsu'dan ''gitme'' lafını duymaktı. Ancak Karsu, ''iyi yolculuklar'' demekle yetindi. Sandık Kokusu 38. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 11 Aralık 2024 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:08
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 38. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisinin 38. bölümünde Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öptü. Ancak Bora, iş için yurtdışına taşınacağını söyledi. Karsu ise ‘’gitme’’ yerine ‘’iyi yolculuklar’’ demekle yetindi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 38. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 38. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Sandık Kokusu'nun 38. Bölümünde; Karsu, gönderdiği ses kaydını açıklamaya çalışırken Bora, Karsu’yu susturmak için öper.

        • 3

          Karsu, yaşananları Gülnaz ve Irmak’a anlatmaya başlamışken Filiz gelir. Karsu’nun bu kadar özelini Gülnaz’ın bilmesi Filiz’i kıskandırır.

        • 4

          Petek, Ayça’yı abisinin doğum günü partisine davet eder. Tek başına gitmek istemeyen Ayça’nın aklına Hakan gelir. İmajını değiştirecek ve yanında onu götürecektir.

        • 5

          Kıvanç ve Irmak, mekândaki canlı müzik açılışını ünlü biriyle yapmak isteyince Hasan, Feryal Aksoy’u davet eder.

        • 6

          Bora, iş için yurtdışına taşınacağını söyler. Karsu’dan ‘’gitme’’ lafını duymak istiyordur. Ancak Karsu, ‘’iyi yolculuklar’’ demekle yetinir.

        • 7

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

          11 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 38. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 38. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8
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