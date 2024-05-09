Sandık Kokusu 21. bölüm yayınlandı! SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm full izle
Sandık Kokusu 21. bölüm ile SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu son bölümde Karsu, Atilla'dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Sandık Kokusu son bölüm izle sayfası SHOW TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte, Sandık Kokusu 21. bölüm full izle ekranı haberimizde...
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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin seyircileri Sandık Kokusu 21. bölüm izleme sayfasını araştırıyor. İşte Sandık Kokusu 21. son bölüm özeti ve izleme ekranı hakkında bilgiler...
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SANDIK KOKUSU 21. SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 21. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?
Hasan’ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan’ı tehdit eder.
Karsu, Atilla’dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla’ya bir sürpriz hazırlar. Karsu’nun bu çabasına Atilla’nın tepkisi ne olacaktır?
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Hasan, Filiz ile konuşup kendini affettirmeye çalışır. Ancak Filiz’in Karsu meselesinde içi rahat değildir. Hasan, Filiz’i rahatlatmak için Karsu’dan özür dileme kararı alır. Karsu’dan özür dilemeye çalışırken Hasan’ın karşısına nasıl bir engel çıkacaktır?
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