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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu 21. bölüm izle! SHOW TV ile Sandık Kokusu son bölüm tek parça kesintisiz full HD izle!

        Sandık Kokusu 21. bölüm yayınlandı! SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm full izle

        Sandık Kokusu 21. bölüm ile SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu son bölümde Karsu, Atilla'dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla'ya bir sürpriz hazırlar. Sandık Kokusu son bölüm izle sayfası SHOW TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte, Sandık Kokusu 21. bölüm full izle ekranı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:08
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        • 1

          SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin seyircileri Sandık Kokusu 21. bölüm izleme sayfasını araştırıyor. İşte Sandık Kokusu 21. son bölüm özeti ve izleme ekranı hakkında bilgiler...

        • 2

          SANDIK KOKUSU 21. SON BÖLÜM İZLE

          Sandık Kokusu 21. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 21. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Karsu, çocukları alıp Reha’nın yanına taşınma kararı alır. Karsu ve çocukların gelişi başta Reha’yı çok sevindirse de acaba işler istediği gibi gidecek midir?

          Hasan’ın illegal işlerden elini çekmesi bazı ortaklarını rahatsız eder. Ortaklardan biri olan Süleyman, işlerin devam etmesi için Hasan’ı tehdit eder.

          Karsu, Atilla’dan özür dileyip kendini affettirmek ister ve Atilla’ya bir sürpriz hazırlar. Karsu’nun bu çabasına Atilla’nın tepkisi ne olacaktır?

        • 4

          Hasan, Filiz ile konuşup kendini affettirmeye çalışır. Ancak Filiz’in Karsu meselesinde içi rahat değildir. Hasan, Filiz’i rahatlatmak için Karsu’dan özür dileme kararı alır. Karsu’dan özür dilemeye çalışırken Hasan’ın karşısına nasıl bir engel çıkacaktır?

        • 5

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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