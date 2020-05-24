Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, Wolfsburg deplasmanından Raphael Guerreiro ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0'lık galibiyetle döndü. 65. dakikada sakatlıktan dönen Jadon Sancho, Julian Brandt'ın yerine oyuna dahil oldu. 78. dakikada Hakimi'nin golünde asisti yapan İngiliz futbolcu bu sezon Bundesliga'daki asist sayısını 16'ya yükseltti. 14 gol ve 16 asistle Sancho, 2019-20 Bundesliga sezonunda 30 gole direkt olarak katkıda bulunan ilk futbolcu oldu.

REKORU KIRDI

Bunun yanı sıra 20 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'da bir sezonda en çok asist yapan futbolcu rekorunu kırdı.

Sancho bu sezon 5 asist daha yaparsa Bundesliga'da bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekorunu egale edecek. Rekorun sahibi 2014/15 sezonunda Wolfsburg formasıyla 21 asist yapan Kevin de Bruyne.