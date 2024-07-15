Sancaktepe'de kümes yangını: 30 tavuk öldü

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İstanbul'da ahır ve kümeste çıkan yangın sonucu 30 tavuk öldü. AA'nın haberine göre, Sancaktepe ilçesi Paşaköy mahallesinde bulunan bir ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AHIRDA BAŞLAYIP KÜMESE SIÇRADI Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanında bulunan kümese sıçradı. Haber edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 30 TAVUK ÖLDÜ İtfaiye görevlilerince yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen iki vatandaş ambulansa alınarak müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. kümes ve ahır kullanılamaz hale gelirken, kümes içerisinde bulunan 30 tavuğun öldüğü öğrenildi. *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.