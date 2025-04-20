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        Haberler Gündem Sancaktepe'de fotoğraf çektirmek isterken sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

        Sancaktepe'de fotoğraf çektirmek isterken sulama kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

        İstanbul Sancaktepe'de fotoğraf çektirmek için korkulukların üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:34
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        Fotoğraf çektirirken kanala düştü
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        Kaza saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Fotoğraf çektirmek için sulama kanalı kenarındaki korkulukların üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, merdiven ve ip ile kanala düşen çocuğun yanına indi.

        İlk müdahalesi kanalın içerisinde yapılan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çocuğun yanına indiği anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #sancaktepe
        #haberler
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