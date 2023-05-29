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Sancaktepe'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Giriş: 29.05.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Sancaktepe'de balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü
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AA

İstanbul Sancaktepe'de evinin balkonundan düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak'ta bir binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Neslihan A. balkondan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kız çocuğu müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, alınan ilk doktor raporunda, kız çocuğunun yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybettiği bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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