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        Haberler Bilgi Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği başvuruları başladı mı, kimler katılabilir, detaylar belli oldu mu?

        'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' başvuruları başladı mı, kimler katılabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların yerli otomobil sahibi olmasını teşvik etmek için yeni bir destek programı hazırlıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı verilen bu program kapsamında, belirli gelir seviyesinin altındaki bireylerin avantajlı ödeme seçenekleriyle yerli otomobile erişmesi amaçlanıyor. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:55
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        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını desteklemek amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışmalara başladı. Program kapsamında, düşük gelirli hanelere uzun vadeli ve uygun ödeme seçenekleriyle finansman desteği sağlanması planlanıyor. Peki, yerli otomobil desteğinden kimler yararlanabilecek ve uygulama ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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