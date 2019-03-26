Sanatoryum ne demek, Sanatoryum nedir? Merak konusu oldu. Sanatoryum, uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip-özellikle verem-hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruşlarıdır. Türkiye’de Atatürk’ün isteğiyle 1924’te Heybeliada’da kurulan Heybeliada Sanatoryumu bir örnektir. Heybeliada Sanatoryumu 30 Eylül 2005’te kapatılmıştır.

SANATORYUM NE DEMEK?

Veremlilerle hastalığı uzun sürenlere bakılan sağlık kurulu şu Veremli hastaların tedavisi için kurulmuş sağlık kuruluşu Veremle savaşta, yasaların belirlediği koşullarda hazırlanmış ve gerekli biçimde donatılmış uzman hastane Verem hastalarının bakımı için kurulmuş sağlık kuruluşu Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu