Sanat ve antika bir arada
İstanbul'da ikinci kez düzenlenen Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay'in piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 30 000 m2'lik alanda 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firması, yerli ve yabancı birçok esere ev sahipliği yapan fuarın açılışı ilk gününde dönüşümlü olarak 7500 kişiyi ağırladı
Türk resim ve heykel sanatından sanat galerilerine, minyatür resim ve hat sanatlarından NFT eserlerin yanı sıra binlerce yıllık antika eserlere ev sahipliği yapan Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı açıldı.
Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri'nin katkılarıyla düzenlenen, 7 Kasım'a kadar açık kalacak olan Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın piyano resitali ve ön izleme eşliğinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yoğun bir katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı. İkinci kez sanat ve antika sektörünü bir araya getiren fuarda yerli katılımcıların yanı sıra İran, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'dan gelen yabancı sanatçıların eserleri de yerini aldı. Dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin de sergilendiği koleksiyonlar ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı. Katılımcı firmalar tarafından sergilenen birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik süresince uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek. Antik süs eşyalarını, yüzlerce yıllık aksesuarları, mobilya takımlarını, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiği fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere sanatsal bir şölen yaşatacak.
Teknolojinin hayatımızın her anında yer almasıyla birlikte sanatın da dijitalleşmesi üzerine NFT eserlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan "Bir buçuk senenin ardından İstanbul'da ikinci kez sanat ve antika fuarımızı açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanata ve sanat etkinliklerine ciddi bir açlık duyulduğunu bugün ki yoğunluktan anlamak mümkün. Açılışımıza ciddi sayıda ziyaretçi katıldı, fuarı ve eserleri inceleme şansı buldular. Fuarda, birçok esere ev sahipliği yapmanın yanı sıra 4 gün boyunca birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak'' diye belirtti.
Fuar açılışı İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşti. 5 Kasım Cuma günü iç mimarlık mesleği ve önemi hakkında bir söyleşi düzenleyecek olan İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ‘' İstanbul sanata acıkmıştı. Cemal Süreyya'nın söylediği gibi ‘'Sonbahar Sanattır, Diğerleri Mevsim''. Bu fuarında sonbahara denk gelmesiyle, sanata doyacağımız bir sonbaharı birlikte geçirmeyi umut ediyorum. Böyle bir fuarı ülkemize getirdiği için Demos Fuarcılığa teşekkür ediyorum'' dedi.
Açılış törenine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘' Bodrum, 3500 yıldır sanatın ve sanatçının evi olma özelliğini taşıyor. Bodrum'un tanınması, tamamen sanatın ve sanatçının üzerinden olmuştur. Biz, belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Yanında olmanın yanı sıra içindeyiz de. Aynı zamanda açtığımız galeriler ve birlikte yaptığımız projelerle Bodrum'u sanatla buluşturarak, sanatla daha fazla iç içe yaşamasını da sağlayacağız. Sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturmayı Bodrum Belediyesi olarak misyon belirledik. Sanatla kalın'' diye belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!