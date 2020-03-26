26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı felç etmiş durumda. Dünyada yaklaşık 500 bin kişinin enfekte olduğu virüsten, Türkiye'de 59 kişi yaşamını yitirdi.
Salgının ülkemize gelmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı 'Evde kal' çağrısına pek çok ünlü isim destek veriyor. Son olarak sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri yer aldıkları videoyla tüm Türk halkına 'evde kal' çağrısında bulundu.
Haluk Bilginer, Demet Evgar, Sıla, Binnur Kaya ve Fettah Can gibi isimler tüm Türkiye'ye böyle seslendi:
Kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlını korumak hiç bu kadar elimizde olmamıştı.
Tüm dünya gibi biz de COVID19 salgını ile mücadele ederken en önemli tedbir olan EVDE KAL kuralını uyguluyoruz!
Hayatı eve sığdırdığımız bu günlerde sağlıklı kalmak bizim elimizde... Tüm dünya gibi ülkemiz de COVİD19 salgını ile mücadele ediyor. Nasıl ki virüs dil, din, ırk ve siyasi görüş ayırt etmeksizin herkese bulaşıyorsa, bizler de artık bu ayrımdan vazgeçip mücadelemizi topyekün sürdürmeliyiz. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Unutmayalım! Alacağımız çok basit tedbirlerle virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi irademize bağlı. İrademizi ortaya koyalım EVDE KAL çağrılarına uyalım.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın son verilerine göre koronavirüsün dünya üzerindeki etkileri:
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