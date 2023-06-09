Sanal gerçeklikte rekabet kızışıyor

VR hala niş bir oyun hobisi olarak görülebilir, ancak meraklıları ve sıradan hayranlar için oldukça eğlenceli bir gelecek sunduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz hafta Apple’ın büyük bir heyecan yaratan yeni ürünü Vision Pro’nun tanıtımı ile birlikte gelecek için heyecanlanacak oyundan daha fazlası olduğu da gözler önüne serildi. Henüz gelişim aşamasında olan bu alana tüketici ne kadar temkinli yaklaşsa ve büyük harcamalar yapmaktan çekinse de teknoloji devleri yatırımlarını büyütmeyi sürdürüyor. Vision Pro’nun tanıtımının ardından duyurulan Meta’nın Quest serisinin 3. Versiyonu da bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi oluyor.

Yakın geleceğin öne çıkan teknolojilerinden bir tanesi olmaya aday VR (Sanal gerçeklik) gözlüklerini Habertürk okuyucuları için derledik...

META QUEST 3 Meta, en yeni VR gözlüğü olan Meta Quest 3 modelini resmi olarak görücüye çıkardı. 499 dolar gibi bir fiyat etiketiyle sunulan Quest 3, gelişmiş ekranı ve üstün özellikleriyle VR dünyasında yeni bir kapı aralamayı hedefliyor. Meta tarafından “şimdiye kadarki en güçlü VR gözlüğü” olarak tanımlanan Quest 3, Qualcomm ile birlikte geliştirilen bir Snapdragon işlemciden gücünü alacak. Bununla birlikte model 2064 × 2208’lık bir çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Quest 3 modelinin piyasaya sürülme tarihi olarak resmi açıklamada 2023 sonbaharı işaret edildi. Bunun yanı sıra Meta 10 milyondan fazla satış yapmayı başaran Quest 2'yi de desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu. APPLE VISION PRO Meta'nın bu rekabetçi fiyatı karşısında 3 bin doların üzerindeki fiyat etiketi ile Apple Vision Pro'nun neler yapabileceği ise soru işareti. Apple'ın gerçekleştirdiği tanıtım organizasyonunda, Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı. Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

VALVE INDEX Öne çıkan sanal gerçeklik gözlüklerinden bir tanesi olan Valve Index, eski GPU'larla bile iyi çalışan net bir ekrana, daha geniş bir görüş alanına, daha yüksek bir yenileme hızına ve Valve'ın her parmağın hareketini izleyebilen 'mafsal' denetleyicilerine sahip. Hem HTC Vive için önemli bir yükseltme olarak hem de üst düzey, oda ölçeğinde VR vaadini yerine getirmek için gerçekten mücadele eden güçlü bir VR gözlüğü olan Vive Pro'dan çok daha sorunsuz çaltığını ortaya koyuyor. Şirketin Steam Deck gibi diğer bazı donanımlarında olduğu gibi, 2022'de tanıttığı ürününün kullanılabilirliğin yıl sonuna doğru büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. 999 dolarlık bir fiyat etiketi olan bu model Quest 3'ün üzerinde konumlandırılan fiyatıyla, özelliklerine oranla pahalı bir seçenek olarak gözüküyor.

PLAYSTATION VR 2 Oyun severlerin önde gelen tercihlerinden bir tanesi Playstation, 2016'da ilk nesil PSVR'ın eksiklerinden ders çıkartmış gözüküyor. 2023 yılının başlarında tanıtılan PSVR 2 ile bu eksikleri gidererek piyasaya çıkan Sony, gelecekteki konsol tabanlı VR gözlükleri için çıtayı yukarıya çekti. PS 5 sahipleri için farklı deneyim sağlayabilecek bir alternatif olan ürünün fiyat etiketi 550 dolar seviyelerinde. (Türkiye fiyatı satıcıya göre 15-17 bin TL arasında değişiklik gösteriyor) Bazı bölgelerde konsolun kendisinden daha yüksek fiyat etiketine sahip olan PSVR 2, çok sayıda tüketiciyi bu fiyat etiketi yüzünden kaybedebilir. Horizon: Call of the Mountain gibi PSVR 2'ye özel oyunlar, başarılı görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine topluyor. PSVR 2'yi selefinin oldukça üzerinde özelliklere de sahip. Cihaz, 2.000 x 2.040 panel çözünürlüğü ile büyük ölçüde yardımcı olurken, yeni bir geçiş kamerası, oyuncuların 'Sense' kontrol cihazlarını bulmalarına ve bir düğmeye basarak oyun alanlarını onaylamalarını sağlıyor.

HTC VIVE 3 HTC Vive serisinin piyasadaki son nesli olan Vive 3, '5K' çözünürlüğe (göz başına 2448x2448 piksel), 120 derecelik bir görüş alanına ve 120Hz yenileme hızına sahip. 8GB Rami, 2x 2.88-inch (73.15-mm) LCD panelleri ve 128 GB dahili, 2 TB'a kadar mikro SD kart desteği ile dikkatleri üzerine çeken model şu anda tüketici VR alanında bulabileceğiniz kağıt üzerinde en net ve gerçekçi ekran özelliklerini sunan model olarak dikkat çekiyor. Ancak HTC Vive Pro 2'nin hataları da olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ekranın uzun süreli kullanımdan sonra ısınabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra 1.400 dolarlık fiyat etiketi (Türkiye fiyatı 40 bin TL'ye varıyor) de modeli çok da ulaşılır kılmıyor.

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