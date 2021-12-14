SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NE?

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’yı canlandıracak. Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif’ ile başta çatışacak ama tanıdıkça, ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardı

SANA SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sana Söz dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.