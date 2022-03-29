İstanbul'da film çekecek 0:00 / 0:00

Samy Naceri, Türkiye'de çekeceği taksi konulu filmin ön hazırlıkları için ekim ayından sonra ikinci kez İstanbul'a geldi. Naceri, çekim mekânlarını belirlemek için yeniden geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştü. Habertürk'ün sorularını cevaplayan Samy Naceri, filmin kadrosunun Fransız ve Türk oyunculardan oluşacağını açıkladı

Herhangi bir ülkede sokağa çıkıp önümüze gelene "En iyi tanıdığınız Fransız erkek oyuncuları söyleyin" desek cevap şöyle olacaktır; "Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gerard Depardieu ve Samy Naceri."

Luc Besson imzalı 'Taxi' serisiyle küresel şöhrete ulaşan Samy Naceri, 2006'da Cannes Film Festivali'nde 'Days of Glory'deki 'Yassir' rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Palmiye kazandı.

Samy Naceri, geçtiğimiz ekim ayında İstanbul’a gelerek şehri şöyle bir turladı. O günlerde İstanbul seyahatinin turistik mi yoksa ticari mi olduğunu anlayamadık.

Birkaç gün kaldığı İstanbul'da kâh taksi beklerken kâh döner keserken görüntülendi.

Samy Naceri'nin geçtiğimiz günlerde yeniden İstanbul'a geldiğini öğrenince irtibata geçerek randevu talep ettim. Naceri ile yeni film projesine destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda buluştuk.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu herhangi bir ülkede sokağa çıksak ve insanlara "En iyi tanıdığınız Fransız erkek oyuncular kimlerdir?” diye sorsak şöyle denir; "Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gerard Depardieu ve Samy Naceri." Bu durum size neler hissettiriyor?

Saydığınız isimler zaten benim idollerim. Jean-Paul Belmondo ile çok samimiydik. Çünkü birlikte bir filmde (L'ainé des Ferchaux) rol aldık. Onlarla birlikte anılmak benim için bir onur.

Bildiğim kadarıyla film projeniz var. O filmden söz edebilir miyiz? Türkiye'de çekmek istemenizin nedeni nedir?

Evet, yeni bir film projemiz var. Türkiye'ye de bu nedenle geldik. Şu anda bu film projesi üzerine çalışıyoruz ve onun için buradayız.

Samy Naceri'nin röportajında filmin yapımcısı Ali İnan da yer aldı.

Filmin içeriğinden söz edebilir miyiz?

Yine taksi konulu bir film. Tamamen Türk filmi diyemeyiz. Türkiye - Fransa ortak yapımı bir film. Yine bir taksi hikâyesi olacak ama yeni bir film. 'Taksi' serisinden bağımsız, onunla hiç ilgisi olmayan bir hikâyeye sahip. Buradaki bir Türk taksiciyle yolumuzun kesişmesinin hikâyesi. Aslında içerisinde aksiyon, komedi ve drama olacak. Uluslararası bir proje yapmaya çalışıyoruz.

Çekimlere ne zaman başlayacaksınız?

Niyetimiz tabii ki kısa zamanda başlamak ama şu anda hazırlık aşamasındayız. İlk geldiğimde ülkenizi tanımıyordum ama daha sonra mükemmel bir ülkeye geldiğimi ve İstanbul'un mükemmel bir şehir olduğunu gördüm. Bu filmi ülkenizde çekmenin çok iyi olacağını düşünüyorum ve o açıdan çok mutluyum.

Samy Naceri, İstanbul'da bir taksinin direksiyonunda bu pozu vermişti.

Çekimler sadece İstanbul'da mı gerçekleştirilecek yoksa başka şehirler de çalışacak mısınız?

Film, İstanbul ile alakalı ama belki birkaç farklı şehirde daha olabiliriz.

Samy Naceri, ekim ayındaki ziyareti sırasında Sultanahmet'i gezmişti.

Filmde rol alacak oyuncular belli oldu mu? Türk oyuncular da olacak mı?

Fransız ve Türk oyuncuların olacağı bir proje olacak. Amacımız; hem Türkiye'deki oyuncuların hem Fransız oyuncuların bir araya geldiği bir proje yapmak. Zaten hikâyenin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Fransa'da geçiyor. Görüştüğümüz isimler var ama şu anda söylemeyelim. Fikirlerimiz var, bir kısmıyla da görüşüyoruz ama şu anda bunu açıklamak doğru olmaz. Çünkü henüz görüşme aşamasındayız.

Samy Naceri'nin İstanbul gezisinden bir an.

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğunu çok beğendiğinizi açıklamıştınız. Acaba oyunculardan biri İynemli olabilir mi?

Aras Bulut İynemli'nin filmini Los Angeles'ta izleme şansı buldum. Beni ağlatmak zordur, filmlerde çok kolay ağlamam ama '7. Koğuştaki Mucize'nin başından sonuna kadar ağladım. Bu nedenle de geçen seferki gelişimde filmin senaristiyle (Kübilay Tat) tanıştım. Oyuncunun sakat olmadan öyle bir rolü canlandırması eksepsiyonel bir şey, oyunculuğunu çok beğendim. Projemizde olmuş olsaydı tabii ki sevinirdik. Aras Bulut İynemli'yi herkes ister tabii ki... Çok da beğendiğimiz bir oyuncu ama kendisine göre tasarrufları, kendisine göre yaptığı anlaşmalar var. Görüştüğümüz isimleri umarım yakın zamanda açıklayabiliriz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştünüz, görüşmenin içeriğini öğrenebilir miyiz?

Bu film, Türkiye'nin tanıtımına katkısı olabileceğini düşündüğümüz uluslararası bir proje. Fransa ile Türkiye arasında ortak bir yapım. İki ülkenin işbirliği adına da önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Mehmet Nuri Ersoy da projeye önem verdiğini iletti, en iyi şekilde olabilmesi için fikir alışverişinda bulunduk.

Türk sineması ile Fransız sinemasının ortak özelliklerinden biri her iki ülkede öz yapımların, Hollywood filmlerinden daha çok izlenmesi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fransa'da ne yapılıyor da Fransız filmleri Hollywood filmlerinden daha fazla izleniyor?

Sinema duayenlerine çok saygılıyım, Fransa tam bir sinema ülkesi. Kore sineması da çok iyi. Türk filmleri de mükemmel. Türk filmlerinin başarısını gördükçe Türkiye'nin, Türk sinemasının çok iyi bir yere geldiğini düşünüyorum.

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmıştınız. Altın Palmiye'nin kariyerinize etkisi ne oldu?

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye almak benim için çok önemliydi. 4 arkadaş aynı anda ödül almıştık. Tabii bu ödül kariyerimizde her zaman artı kazanımlara sebep oldu. Yapım aşamasında Altın Palmiyeli bir oyuncu olmak daha büyük avantajlar sağlıyor.

32 yıllık kariyerinizde sinema filmleri, TV dizileri ve tiyatro alanında 65 çalışmanız bulunuyor. Bu sayı size yeterli geliyor mu yoksa arada kaçırdığınız için hayıflandnığınız yapımlar var mı?

Sinema nefes alma sebebim, benim için bir tutku. Ömrüm boyunca bunu yapmaya devam edeceğim. 90 yaşında bile film çekeceğim. Tabii ki bazı projelerde olmayı çok istersiniz ama ya siz müsait değilsinizdir ya da o rolü başka bir oyuncu alır. Hayatınızda isteyip de yapamadıklarımız her zaman olur, önemli olan arkasından başka projelerin geliyor olması.

Meslektaşınız ve vatandaşınız Gerard Depardieu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir balıkçı teknesinden dönüştürme yatında yaşamak istediğini söyledi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Çok büyük bir aktör ve çok büyük bir insan. Hayattan zevk almasını çok iyi bilen ve o hayatı en güzel yaşayan adamlardan biri. Bu konuda kendisine çok büyük hayranlık duyuyorum. Hayatı ve yemekleri seven bir adam olduğu için burayı sevmiş olabilir.

Başka söylemek istediğiniz neler vardır?

Daha önce geldiğim dönemde benimle ilgili birkaç haber çıktı. Bu haberler çok fazla deforme edildi, benim ağzımdan çıkmayan şeyler yazıldı ve bu duruma çok üzüldüm. En son yapılan haberde İstanbul'un yollarına kötü dediğim yazıldı. Öyle demedim. İstanbul’u çok seviyorum, çok güzel bir şehir. Şehrin dokusu, yapısı, Boğaziçi, tarihi eserler, camileri çok güzel. İstanbul sevdiğim bir şehir ve burada bir film çekmekten çok mutlu olacağım.