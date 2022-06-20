Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transferlerden Alim Öztürk, Celil Yüksel, Amir Arlı, Şener Kaya ve Gaetan Laura da katıldı.

Bektaş, antrenmandan önce basın mensuplarına, izinli birkaç oyuncu nedeniyle takımın tam bütünlüğünün sağlanmadığını söyledi.

Samsun'da çok güzel bir atmosfer olduğunu anlatan Bektaş, "İnşallah 2 dönemli kampımızı en iyi şekilde bitirip eksik olan oyuncularımız da bize katıldığında istediğimiz oyun şeklini oluşturacağız. Taraftarlarımızın beklediği o mücadele ve futbolu sahaya yansıtırız inşallah. Bu mücadele de umarım sonuçlara yansır ve herkes mutlu olur." diye konuştu.

Litvanya Milli Takımı'yla UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Arvydas Novikovas'ın takıma geç katılacağını anlatan Bektaş, "Moryke Fofana ve Tomane de 2 gün izinli. Birkaç gün içinde burada tamamen toplanırız. Samsun'daki kampta amacımız gençlerimizi görmek. Çünkü kampa belli bir sayıda oyuncu götüreceğiz. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımızda gençlerimizi değerlendireceğiz. Kampa 25 veya 27 oyuncu ile gideceğiz. Zaten çekirdek kadromuz var, bu sayıya gençleri dahil edeceğiz. Kayseri'deki kamptan sonra Bolu'ya geçeceğiz ve burada hazırlık maçlarını oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Bektaş, ligde önemli bir yarışın içine gireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duydukça transferlerimizi yapıyoruz. Ligde önemli bir yarış içinde olacağız ve sonuna kadar o yarışın içinde olmak istiyoruz. Onun için birkaç tane daha nokta transferimiz olacak. Onun için de temaslarımız sürüyor. Kevin Boli ile Sheldon Bateau'nun yönetimsel sıkıntıları var. Ismael Diomande'nin farklı bir sıkıntısı var. Burada kalma isteği de var. Eğer performansı yeterli olursa, yani verimli olduğu takdirde takımda kalmasını istiyoruz. Boli ve Bateau'yu takımda düşünmüyoruz."