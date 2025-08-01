Samsunspor - USL Dunkerque: 1-0 | ÖZET İZLE
Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransa ekibi Dunkerque'ü 1-0 mağlup etti. HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golü Musaba kaydetti.
SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇ ÖZETİ
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Fransa 2. Lig ekibi Dunkerque ile karşı karşıya geldi. Samsunspor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Samsunspor'un tek golü 31. dakikada Musaba'dan geldi.
Samsunspor-Dunkerque mücadelesi şifresiz ve canlı olarak HT Spor ekranlarından yayınlandı.
AVRUPA MACERASI DA HT SPOR'DA!
İlk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'un tarihi yolculuğu da HT Spor ekranlarında yaşanacak.
Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı müsabakalar HT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.