        Samsunspor'un başarısı dünya basınında: Rakiplerini ezerek zirveye oturdu! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'un başarısı dünya basınında: Rakiplerini ezerek zirveye oturdu!

        Samsunspor, Malta'nın Hamrun Spartans takımını 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve UEFA Konferans Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor'un bu başarısı dünya basınında geniş yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:08
        • 1

          Ovacion (Peru): Samsunspor, rakiplerini ezerek Konferans Ligi'nde zirveye oturdu

          "Samsunspor, dokuz maçtır yenilmeden iyi bir seri yakaladı. Konferans Ligi'nde Polonya'da Legia Varşova'yı az farkla yenmiş ve evinde Dinamo Kiev'i 3-0 yenmişti. Bugün ise ilk iki maçında puan alamayan Malta temsilcisi Hamrun ile karşı karşıya geldiler. Ev sahibi ekip, Holse (17'), Kılınç (57') ve Marius'un (77') golleriyle galip gelerek, gol yemeden mükemmel bir derece ve +7 averajla ligin zirvesine yükseldi."

        • 2

          Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Kırmızı beyazlıların galibiyeti ve turnuvada zirveye yerleşmesi dış basında geniş yer buldu.

        • 3

          Times of Malta (Malta): Klas Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'a karşı çok güçlü olduğunu kanıtladı

          "Türk devi Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Hamrun Spartans'ı mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısını sürdürdü. Ev sahibi takımın kalitesine ulaşamayan mücadeleci Hamrun Spartans karşısında tüm üstünlüklerini ortaya koyan Türkler, etkili bir performans sergiledi."

        • 4

          Media (Azerbaycan): Samsunspor yenilgisiz yükselişini sürdürüyor

          "UEFA Konferans Ligi'nde Türk Samsunspor, Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk etti. Karşılaşma Türk ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Samsunspor böylece 3 maç sonunda alabileceği en yüksek puan olan 9 puanı elde etti."

        • 5

          Xsport (Ukrayna): Samsunspor, Konferans Ligi'nde sansasyonel bir şekilde zirveye yerleşti

          "Konferans Ligi'nde Samsunspor, kendi sahasında Malta takımı Hamrun Spartans'ı mağlup etti. İlginçtir ki, her iki takım da bu sezon Dinamo Kiev ile karşılaşmış ve üç maç da aynı skorla 3-0 sona ermişti. Kiev, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Hamrun'u iki kez mağlup etmiş (3-0 ve 3-0), ancak Konferans Ligi'nin lig aşamasında Samsunspor'a kaybetmişti (0-3)."

        • 6

          L'Equipe (Fransa): Samsunspor, Celje ve Mainz yine galip ve tek lider

          "Konferans Ligi sıralamasında Samsunspor, Celje ve Mainz üç maçta üçer galibiyete ulaşmış durumda. Türk ekibi Hamrun'u 3-0 yendi. Slovenler, Legia Varşova'yı 2-1 yendi. Almanlar ise zirve mücadelesinde Fiorentina'yı 2-1 yendi."

        • 7

          One Football (İngiltere): Samsunspor, Hamrun'u 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini kutladı

          "Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürüyor . Karadeniz ekibi, evinde oynadığı maçta Malta temsilcisi Hamrun Spartans FC'yi 3-0 yenerek üçüncü lig maçında yenilgisiz kaldı. Teknik Direktör Thomas Reis'in takımı böylece bir sonraki tura yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geriye kalan tek soru, Samsunspor'un eleme turunu mu geçeceği yoksa ilk sekiz takımdan biri olarak doğrudan son 16 turuna mı kalacağı."

