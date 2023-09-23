Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Galatasaray
        GS
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        5
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        5
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Süper Lig’de kadro değeri en yüksek 7. takım

        Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor 37 milyon 370 bin Euro kadro değeri ile ligin en değerli 7. kadrosuna sahip olarak yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        En yüksek 7. değer Samsunspor'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        11 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselen Samsunspor yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendirdi.

        Bu dönemde 16 futbolcuyu kadrosuna katan Samsun temsilcisi, 34 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar; geçen seneden kadroda bulunan oyuncular ve bu sene transfer edilen yıldız isimlerle birlikte kadro değerini 37 milyon 370 bin Euro'ya kadar yükseltti. Samsunspor ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor’un ardından kadro değeri en yüksek 7. takım oldu.

        Samsunspor’un kadrosunda piyasa değeri en yüksek oyuncu Fransa’nın Rennes takımından transfer edilen Flavien Tait (6 milyon Euro) oldu. Tait'i sırasıyla Oliver Ntcham, Ercan Kara (3 milyon Euro), Emre Kılınç (2.8 milyon Euro) ve Landry Dimata ile Carlo Holse (2.5 milyon Euro) takip etti.

        31 kişilik kadroya sahip olan Samsunspor’un yaş ortalaması ise 26.2 olarak dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Asteroit parçası taşıyan kapsül Dünya'ya yaklaşıyor: Yaşamın başlangıcına dair ipuçları sunabilir
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Yargıtay'dan emsal karar! Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok!
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        19 yıl sonra ilk: Esad’dan Çin’e ziyaret
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa